Serie A, Empoli-Napoli 2-3: secondi con Insigne-Mertens ma quanta sofferenza

19/03/2017 14:25

EMPOLI NAPOLI INSIGNE MERTENS / Gara molto importante per il Napoli a Empoli, puntando al sorpasso momentaneo della Roma, in attesa della sfida dei giallorossi nel posticipo serale. Mertens può mettere tutto in discesa fin dall'inizio ma sbaglia dal dischetto. Ci pensa poi Insigne a realizzare la rete del vantaggio, seguito da una splendida punizione di Mertens e da un nuovo rigore. Stavolta è Insigne a presentarsi sul dischetto e non sbaglia.

Il primo tempo termina con il vantaggio netto degli azzurri di Sarri, che però tornano in campo senza la giusta voglia, con l'Empoli che ci crede e trova la rete dell'ex con El Kaddouri. Cambia la gara, con Maccarone che batte Reina su calcio di rigore e il Napoli che non riesce a opporre una vera risposta sul campo. La gara termina con la vittoria dei partenopei, per ora al secondo posto ma tanta sofferenza non sarà di certo piaciuta a Maurizio Sarri.

EMPOLI-NAPOLI 2-3: 19' Insigne (N), 24' Mertens (N), 38' Insigne (N), 70' El Kaddouri (E), 82' Maccarone (E)

CLASSIFICA: Juventus 70, Napoli 63*, Roma 62, Lazio 56, Inter 55*, Milan 53*, Atalanta 52, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 40*, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Genoa 29*, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*una partita in più