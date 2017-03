Calciomercato Leicester, Prandelli: "Ho detto no, lì non ci vado"

19/03/2017 14:02

CALCIOMERCATO LEICESTER PRANDELLI / Cesare Prandelli avrebbe potuto prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina del Leicester. E' lo stesso tecnico italiano a rivelare i contatti con il club inglese in un'intervista a 'Sfr Sport': "Ho detto no al Leicester, non si va in un po' così dopo visto come hanno trattato Ranieri. Claudio ha fatto un'impresa non ripetibile, è impensabile scaricarlo dopo qualche mese. E' importante che una società non dia tutte le colpe al tecnico. Vanno divise anche con dirigenti e calciatori. Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario: un allenaatore che vince un campionato in quel modo, non può essere scaricato".

B.D.S.