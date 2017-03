19/03/2017 13:54

EMPOLI NAPOLI MERTENS / Dries Mertens è andata a segno contro l'Empoli, dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Per il calciatore classe 1987 del Napoli si tratta del 20esimo centro in serie A, il 12esimo fuori casa. Nessuno in Italia è riuscito a far meglio in trasferta.

In Europa è dietro solo ad Edison Cavani. Il bomber ex Napoli - come riporta 'Opta' - ne ha realizzati ben 16.

M.S.