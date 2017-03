PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-JUVENTUS: Regini in affanno, decide Cuadrado

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

19/03/2017 16:56

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / Quagliarella non inquadra la porta, a tu per tu con Buffon. Al primo affondo i bianconeri passano con Cuadrado, che sfugge a Regini e insacca un cross perfetto di Asamoah. Un problema fisico ferma Dybala, sostituito da Pjaca. Nella ripresa, entrano Schick, Lemina e Lichtsteiner, ma il risultato non cambia.

SAMPDORIA

Puggioni 6 – Non può fare nulla sulla rete di Cuadrado. Sostiene il reparto difensivo con esperienza e para quello che gli è possibile.

Sala 5,5 – A inizio secondo tempo si propone in avanti, ma è fin troppo presuntuoso nel cercare il tiro in porta sprecando un’azione potenzialmente pericolosa.

Silvestre 6 – Tiene discretamente bene la pressione dell’attacco bianconero, sbrogliando qualche situazione di pericolo.

Skriniar 5,5 – Meglio nel secondo tempo, quando tenta di far ripartire con ordine la manovra della Samp.

Regini 5 – Cuadrado si rivela un avversario non semplice da gestire. Va spesso in difficoltà, specie nella prima frazione di gioco.

Barreto 6 – Buon approccio alla partita, filtra bene in mezzo al campo e cerca di servire la palla in profondità.

Torreira 6,5 - Prova a non cadere nella trappola del centrocampo bianconero e ci riesce solo a tratti. E' il giocatore che accende con maggiore concretezza la fase offensiva della formazione blucerchiata. Dal 62’ Praet 6 – Corre tanto e riesce a dare idee al centrocampo di Giampaolo, che lo inserisce nella ripresa proprio con questo obiettivo.

Linetty 6 – Recupera un buon numero di palloni in mezzo al campo e cerca di riordinare le idee a centrocampo.

Quagliarella 5,5 – Sullo 0-0 ha una buonissima occasione, ma il suo rasoterra finisce di pochissimo a lato. Ci prova anche su rovesciata, ma non è preciso.

Fernandes 5,5 – Cerca la profondità nel primo tempo, infilandosi tra i centrali difensivi della Juventus. Dal 53’ Schick 6 – Si colloca alle spalle di Muriel e Quagliarella, cercando di non dare riferimento alla difesa della Juventus. Dal 75’ Djuricic 6 – Dà un grosso contributo in fase di pressing e corre a tutto campo sul finale.

Muriel 5,5 – In avvio Quagliarella gli filtra un buon pallone, lui anticipa il taglio verso la porta e scivola nel tentativo di tornare indietro.

All. Giampaolo 6 – La sua squadra spreca in avvio ed è fin troppo ingenua in occasione della rete di Cuadrado. Tuttavia cerca di non disunirsi e cerca di creare ancora. I blucerchiati però non riescono a sorprendere Buffon.

JUVENTUS

Buffon 6 – Bravo ad anticipare Fernandes alla mezz’ora. Bella parata a inizio ripresa su tiro di Quagliarella.

Dani Alves 6 – Tiene bene la posizione e riesce a dare appoggio in fase offensiva.

Barzagli 5 – Appare in affanno dai primi minuti, concedendo più volte a Quagliarella lo spazio per entrare in area.

Rugani 6 – Tra i difensori è quello più attento. Accorcia bene e rischia mai nulla in marcatura.

Asamoah 6 – Inventa un cross perfetto per Cuadrado nell’occasione del gol. Salva su Schck nel secondo tempo. Cala sul finale.

Khedira 6 – Sul finale di primo tempo manca di un pelo la palla a qualche metro dalla linea dalla porta, a portiere praticamente battuto.

Pjanic 6 – Non sembra voler forzare il gioco, perde qualche pallone di troppo, ma in generale porta a termine a buona prestazione.

Cuadrado 7 – Al primo affondo blocca il match. Da quelle parti riesce sempre a bucare la retroguardia blucerchiata. Dal 72’ Lemina 6 – Torna in campo dopo tanto tempo e riesce a dare il suo contributo nel finale concitato.

Dybala 6 – La sua partita dura meno di mezz’ora. Un problema fisico lo costringe a uscire. Dal 27’ Pjaca 5,5 – Anche questa volta è bravo a entrare subito in partita, anche se commette troppi errori.

Mandzukic 6 – Al quarto d’ora si ritrova tutto solo in area a due passi dalla porta, ma scivola al momento della conclusione. Dura contrastarlo sul gioco aereo, sin in difesa che in attacco.

Higuain 5,5 – Nel primo tempo avrebbe due palloni per raddoppiare, in entrambi la difesa della Samp riesce a sporcare la palla e respingere i tentativi. Prima dell’intervallo, cerca spazio in area tra i difensori avversari, il suo è piuttosto debole. Dal 86’ Lichtsteiner s.v.

All. Allegri 6 – Stravolge la linea difensiva, affidandosi a Barzagli e Rugani centrali e Dani Alves e Asamoah sulle corsie esterne. Pjanic torna titolare. Dopo il vantaggio di Cuadrado, i bianconeri sprecano il raddoppio. La manovra, però, è fluida e di buona intensità. Nel finale i bianconeri concedono troppo spazio ai blucerchiati, ma sono bravi a difendere la porta.

Arbitro: Tagliavento 6 – Poco dopo la mezz’ora Quagliarella protesta animatamente per un fallo su di lui. Giusto il fuorigioco segnalato a Mandzukic al 50’. Nessun giallo: buona conduzione di gara, non ci sono particolari episodi da rivedere.

TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-1

SAMPDORIA (4-3-3): Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira (62’ Praet), Linetty; Quagliarella, Fernandes (53’ Schick – 75’ Djuricic), Muriel. A disposizione: Krapikas, Falcone, Simic, Dodò, Alvarez, Palombo, Pavlovic, Bereszynski, Budimir. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Barzagli, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado (72’ Lemina), Dybala (27’ Pjaca), Mandzukic; Higuain (86’ Lichtsteiner). A disposizione: Neto, Audero, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Marchisio, Rincon, Sturaro, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Tagliavento di Terni

Marcatori: 7’ Cuadrado (J)

Ammoniti: 83' Regini (S), 83' Dani Alves (J)

Espulsi: