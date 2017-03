Milan, Suso verso il recupero: a lavoro anche di domenica

19/03/2017 13:38

MILAN SUSO INFORTUNIO / Suso è uno dei tanti infortunati in casa Milan. Lo spagnolo, fermatosi contro il Chievo, è stato costretto a saltare le partite contro la Juventus e il Genoa. L'ex Liverpool vuole però recuperare presto per dare una mano ai rossoneri per la corsa all'Europa League e proprio per questo ha deciso di lavorare duro anche di domenica. Suso - impegnato a Milanello in palestra - ha voluto lasciare un messaggio ai propri tifosi:

M.S.

non che giorni libero. Lavorando per tornare più forte di prima .. # no hay día libre . Trabajando a tope para volver fuerte # working hard to come back strong . There is no day off Un post condiviso da Suso (@30susofernandez) in data: 19 Mar 2017 alle ore 05:16 PDT