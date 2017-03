Manchester United, Ibrahimovic: "La mia carriera nasce alla Juve. Barcellona? C'era un problema"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

19/03/2017 13:34

IBRAHIMOVIC CAPELLO NAPOLI JUVENTUS MANCHESTER / Si è tanto discusso delle voci che vorrebbero un Ibrahimovic tentato dall'idea Napoli, soprattutto dopo le anticipazioni della lunga intervista concessa dall'attaccante del Manchester United a Capello. Finalmente l'intervista completa è andata in onda su 'Fox Sports', col campione svedese che affronta svariati temi: "Napoli? Non si sa mai ma sto bene a Manchester. Vediamo cosa succede".

JUVENTUS - "Fu un gran passo per me ed è lì che la mia carriera è iniziata a certi livelli, ma soltanto con il duro allenamento si può ottenere qualcosa".

INTER - "E' stata una grande esperienza. Ho pensato tanto alla squadra da scegliere tra Inter e Milan. I nerazzurri però non vincevano da tanto e così ho pensato che, avessi fatto qualcosa con loro, sarei rimasto nella storia. Ricordo la gioia del gol al Parma. Tutta la panchina entrò in campo. Quel campionato fu molto lungo ma fu bello vincere".

BARCELLONA - "All'inizio è andato tutto bene. Segnavo e giocavo nella mia posizione. Col tempo però è cambiato il sistema di gioco. Parlai con Guardiola e mi disse che ci avrebbe pensato lui, poi arrivano le panchine. Sembrava che una persona avesse un problema con me. Io però non dovevo risolvere nulla, perché ero tranquillo. Ad oggi io non ho problemi con lui ma lui non lo ha risolto e non so ancora cosa fosse".

MILAN - "Non ero proprio contento della situazione al Barcellona. Parlavo con Galliani e poi Berlusconi mi ha convinto. Sono arrivato con una grande voglia. Era una squadra top con la vecchia guardia. Volevo vincere a tutti i costi, così da fare qualcosa che in pochi hanno fatto in Italia. Abbiamo vinto ed è stato molto bello. Ricordo ancora Galliani che tagliava lo scudetto dalla maglia dell'Inter".

PARIGI - "Non volevo lasciare il Milan ma vado a Parigi come 'pacco' insieme a Thiago Silva (ride ndr), che per me è il più forte difensore al mondo. Era un rischio, perché non si sapeva come sarebbe andata. Il primo anno era difficile, con una squadra non incredibile e una società che stava cambiando in poco tempo. Si vedeva la passione della gente in città e credevo nel progetto. Dopo quattro anni però arriva un momento in cui decidi se continuare o fare altro".

MANCHESTER - "Volevo la Premier per dimostrare a tutti chi sono. E' un tipo di sfida differente, che mi piace. Sto bene e ho più responsabilità. Se riesco a vincere in una situazione del genere, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. So ciò che vuole Mourinho, che sa stimolarti. Ti parla in faccia a ti dice che devi dare di più. In Premier può accadere di tutto in poco tempo. L'atmosfera è incredibile. In Inghilterra il dominio di Liga, serie A e Bundesliga non esiste".

MAYWEATHER - "Mayweather è di un'altra categoria. Non ho mai detto di volerlo sfidare. Non c'è da preoccuparsi però per me se vado a lottare".