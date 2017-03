Empoli-Napoli, Insigne: "Polemiche? Ho festeggiato per la mia famiglia"

19/03/2017 13:20

EMPOLI NAPOLI INSIGNE / Al termine del primo tempo il Napoli è in vantaggio per 0-3 sull'Empoli. Ecco le parole di Insigne a 'Premium Sport': "Sono contento per i due gol ma soprattutto per la prestazione. C'è la mia famiglia oggi e faccio gli auguri a mio padre e a tutti i padri nel mondo".

ESULTANZA - "Non ho alcun problema con l'Empoli. Ci sarà modo di chiarirci. Ho festeggiato per la mia famiglia sugli spalti".

RIGORE - "Nessun problema, il primo rigorista è Mertens e io il secondo".

L.I.