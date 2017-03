Empoli-Napoli, Insigne segna ed esulta: è polemica in panchina

19/03/2017 12:58

EMPOLI NAPOLI INSIGNE / Gol molto importante di Lorenzo Insigne in casa dell'Empoli. Il Napoli trova il vantaggio dopo il rigore sbagliato da Dries Mertens, con la panchina dell'Empoli che si è arrabbiata con l'esterno napoletano.

Tutto a causa dell'esultanza di Insigne, andato nei pressi della panchina toscana per poter esultanza dinanzi la telecamera. Tanta rabbia per un gol importante nella corsa Champions, con gli avversari che hanno visto in tutto questo una sorta di provocazione. Animi accesi per qualche minuto, con l'attaccante che ha poi provato a spiegare, riporta 'Premium Sport', come alcuni gesti fossero rivolti alle spalle della panchina, ovvero ai tifosi del Napoli in trasferta.

L.I.