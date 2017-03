Empoli-Napoli, Diawara: "Loro arrabbiati ma vogliamo la Champions"

19/03/2017 12:11

EMPOLI NAPOLI DIAWARA / A pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Napoli, Diawara ha commentato la sfida in Toscana ai microfoni di 'Premium Sport': "E' una gara molto difficile. Nella sua storia il Napoli non ha mai vinto qui. Loro saranno arrabbiati dopo l'ultima sconfitta ma non vogliamo sbagliare nulla, restando in alto".

OBIETTIVI - "Vogliamo giocare ancora in Champions e avremo anche una chance contro la Juve in casa nostra. Prima di guardare alle altre gare però dobbiamo far bene oggi".

SARRI EX - "E' una gara delicata per lui, che ci ha caricato, dicendoci di dare il massimo per vincere".

L.I.