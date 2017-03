19/03/2017 11:22

EMPOLI NAPOLI ZIELINSKI / Piotr Zielisnki, centrocampista del Napoli, ha parlato a un'ora dalla gara contro l'Empoli, sua ex squadra: "Ho vissuto due anni bellissimi qui, sono cresciuto molto come persona e calciatore - esordisce a 'Premium Sport' - Ringrazio tanto l'Empoli, ma oggi siamo avversari e noi vogliamo vincere. Obiettivi? Vincere tutte le partite possibili e arrivare in alto in classifica".

M.D.A.