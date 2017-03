Fiorentina, Galli su Mazzone: "Come un padre per me"

19/03/2017 11:12

FIORENTINA MAZZONE GALLI / Il mondo del calcio italiano festeggia gli 80 anni di Carlo Mazzone, ex allenatore dalla lunga carriera. Giovanni Galli, tra i tanti giovani che ha lanciato, ha voluto omaggiarlo negli studi di 'Premium Sport': "E' stato come un padre per me, è la persona che mi ha lanciato in Serie A quando ero giovanissimo nella Fiorentina. Era un periodo difficile, eravamo ultimi ed ebbe il coraggio di farmi giocare da titolare dopo 7-8 partite di campionato. Grande motivatore, uomo vero. Aveva anche la battuta per sdrammatizzare nei momenti difficili. Ho grande riconoscenza nei suoi confronti".

M.D.A.