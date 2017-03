19/03/2017 11:00

MOURINHO MANCHESTER UNITED / L'allenatore del Manchester United José Mourinho ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'SIC': "Penso che resterò qui ancora per tre anni, credo che il club abbia capito la necessità di stabilità a tutti i livelli. Se loro vorranno, sarà così. Ma dobbiamo essere entrambi felici. Non sono il tipo di allenatore che resta 10-15 anni in un club senza grandi successi".

S.D.