Calciomercato Roma, tentazione Murillo per il 'dopo Manolas'

19/03/2017 10:40

CALCIOMERCATO ROMA MURILLO / Grandi manovre sull'asse calciomercato Roma-Inter: se Kostas Manolas è nel mirino del club nerazzurro, un altro difensore potrebbe fare il percorso inverso. Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Murillo, che rischia di perdere la nazionale, potrebbe prendere in considerazione altre soluzioni per il suo futuro ed essere stuzzicato dalla prospettiva di giocare in Europa con la Roma la prossima stagione. Per Murillo sono già stati registrati sondaggi da Chelsea e Manchester City.

S.D.