Barcellona, Verratti o Coutinho per il centrocampo

19/03/2017 10:15

BARCELLONA VERRATTI COUTINHO / Barcellona alla ricerca di acquisti per il centrocampo. Come riporta 'Mundo Deportivo', l'obiettivo del club catalano per la prossima estate sarebbe quello di investire molti soldi per migliorare la qualità del centrocampo, quest'anno andato in difficoltà in alcuni frangenti a causa di infortuni o squalifiche. Gli obiettivi principali sarebbero Marco Verratti del PSG, che in Italia piace anche a Juventus e Inter, e Philippe Coutinho del Liverpool.

M.D.A.