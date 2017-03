Calciomercato Fiorentina, duello con la Roma per Di Francesco

19/03/2017 10:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / La Fiorentina non molla la presa su Eusebio Di Francesco per il 'dopo Paulo Sousa': secondo 'La Nazione', la società toscana parte in pole position nella corsa all'allenatore del Sassuolo, che potrebbe agevolare l'arrivo a Firenze anche di Domenico Berardi. Attenzione, però, alla Roma, che monitora la situazione in vista del probabile addio di Spalletti in estate. "La Roma mi è rimasta nel cuore" ha dichiarato ieri Di Francesco. In casa viola, l'alternativa principale resta Leonardo Semplici.

S.D.