Torino-Inter, Hart ammette: "Potevo fare di più. Partita pazza"

19/03/2017 09:55

TORINO INTER HART / Joe Hart, autore di alcuni errori nella gara tra Torino e Inter, ha analizzato il pareggio di ieri: "E' stata una partita davvero pazza, bella da guardare - spiega a 'Torino Channel' - So che avrei potuto fare meglio sul primo gol. Abbiamo combattuto tutti insieme come una vera squadra. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere, l'Inter sta attraversando un ottimo momento di forma. Peccato per non aver vinto".

M.D.A.