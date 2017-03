Napoli-Juventus, boom di biglietti: vicino il sold out!

19/03/2017 09:07

NAPOLI JUVENTUS BIGLIETTI / Nonostante manchi ancora molto alla doppia sfida tra Napoli e Juventus, nella città partenopea è già tanta l'attesa. Grazie anche alla speciale promozione voluta dalla società, i biglietti per le gare di Serie A e Coppa Italia che si disputeranno il 2 e il 5 aprile stanno già per finire. Come si apprende da 'Listicket', infatti, per la partita di campionato sono disponibili solamente alcuni tagliandi nelle Curve inferiori; situazione simile anche per la gara di coppa. Allo stadio 'San Paolo' saranno attesi circa 100mila spettatori in quattro giorni.

M.D.A.