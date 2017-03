Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: nuovo assalto City a Bonucci. E lui ci 'ripensa'!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/03/2017 08:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Torna l'allarme Bonucci in casa calciomercato Juventus: secondo quanto si legge questa mattina in Inghilterra sulle pagine del 'Daily Star', il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a tornare alla carica per il difensore bianconero, da tempo nel mirino dell'allenatore catalano e individuato come erede di Vincent Kompany nella difesa futura dei 'Citizens'. La cifra stanziata per l'affare è di 50 milioni di sterline, pari al cambio attuale a circa 57 milioni di euro.

Il quotidiano inglese aggiunge un'ulteriore rivelazione di calciomercato: Bonucci avrebbe confidato ai suoi amici di avere l'ambizione di giocare nel City di Guardiola (pronto a raddoppiare l'attuale ingaggio percepito dal difensore italiano). Sulle tracce del centrale bianconero ci sono anche Chelsea e Manchester United.