Calciomercato Inter, da Manolas a Strootman: missione romana per Ausilio. Ma il Liverpool...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/03/2017 08:20

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS / L'Inter, a caccia di rinforzi in vista del calciomercato estivo, guarda in casa Roma: il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio era sugli spalti dello stadio Olimpico giovedì sera, in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma ed il Lione.

Come si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', l'Inter può investire sul mercato una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro e, forte di questa potenza economica, osserva con attenzione in casa giallorossa la situazione di Kostas Manolas (già avviati i contatti con l'agente), Kevin Strootman e Radja Nainggolan (effettuati i primi sondaggi). Il difensore greco, alle prese con un complicato rinnovo, è valutato circa 40 milioni di euro e piace anche all'Arsenal e al Chelsea. Secondo quanto scrive oggi in Inghilterra il 'Daily Mirror', però, anche il Liverpool aveva un suo osservatore all'Olimpico giovedì sera per visionare Manolas in Roma-Lione e la relazione per Klopp è stata positiva. Sullo sfondo resiste l'interesse del Manchester United.

In orbita calciomercato Inter vi sono anche altri due calciatori giallorossi: Emerson Palmieri e Diego Perotti.