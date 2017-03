19/03/2017 05:31

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ "Vorrei che Iniesta restasse al Barcellona": così Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del futuro della bandiera blaugrana. "Iniesta ha due possibilità, finire la carriera nella sua squadra del cuore, come vorrei, o provare altri campionati, come Xavi ha fatto. Le due opzioni saranno entrambe rispettabili" ha dichiarato il tecnico dei catalani.

S.F.