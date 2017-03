Torino-Inter, Baselli: "Questa volta ci va bene il pareggio"

19/03/2017 00:43

TORINO INTER/ Daniele Baselli ha commentato così il 2-2 maturato tra Torino e Inter: "L’abbiamo preparata in settimana, meno male che mi sono fatto trovare pronto - ha spiegato a 'Sky Sport' - Sono contento del gol, l’importante era pareggiare per la squadra. L’abbiamo preparata così, per essere aggressivi per non concedergli le loro giocate anche se alla fine loro ne avevano un po’ di più. In casa ci sono i nostri tifosi e diamo di più ma lavoriamo anche per fare bene in trasferta. Sono contento e spero di continuare così fino alla fine del campionato. L’unico modo per cercare di fermarli era essere aggressivi. Abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla, ci va bene anche il pareggio questa volta".

S.F.