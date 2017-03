ZONA MISTA - Milan-Genoa, Muñoz: "Classifica difficile. Preziosi ha difeso la squadra"

dall'inviato Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

18/03/2017 23:58

MILAN GENOA/ Al termine di Milan-Genoa, Ezequiel Muñoz è intervenuto nella zona mista dello stadio 'Meazza' analizzando la prova dei rossoblu: "La situazione di classifica è delicata, dobbiamo reagire e restare tutti uniti - ha dichiarato Muñoz ai cronisti tra i quali l''inviato di Calciomercato.it - Dobbiamo dare il 100% e seguire il mister. Non è un problema di modulo, dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Le parole di Preziosi sulla contestazione e cessione del club? Questo non ci riguarda, noi dobbiamo pensare solo al campo. Ha difeso la squadra, le sue parole ci hanno fatto piacere. Però noi dobbiamo pensare soltanto a fare meglio e ritornare a far punti".