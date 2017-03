Liga, Betis-Osasuna 2-0: Navarro più Castro, andalusi ok

19/03/2017 00:09

LIGA BETIS OSASUNA LIGA 2-0 CLASSIFICA / Il Betis Siviglia ha regolato per 2-0 l'Osasuna nel anticipo serale del sabato di Liga. Gli andalusi nella prima frazione di gara hanno chiuso in doppio vantaggio per poi gestire nella ripresa.

Betis-Osasuna 2-0: 4' Navarro, 28' Castro

Classifica Liga: Real Madrid 65, Barcellona 60, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Villarreal 48, Real Sociedad 48, Athletic Bilbao 44, Eibar 41, Espanyol 40, Alaves 40, Las Palmas 35, Celta Vigo 35, Betis 31, Valencia 30, Deportivo la Coruna 27, Malaga 26, Leganes 25, Granada 19, Sporting Gijon 18, Osasuna 11.