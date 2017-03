Milan-Genoa, De Sciglio e l'Europa: "Bravi a sfruttare il passo falso dell'Inter"

19/03/2017 00:21

MILAN GENOA/ De Sciglio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di campionato che ha visto il Milan battere 1-0 il Genoa: "Quanto pesa non fare gol? Ci vado vicino, manca poco, arriverà - ha dichiarato De Sciglio che in partita ha sfiorato la rete del raddoppio - sapevamo sarebbe stata una partita difficile, l'unica pecca è stata l'aver forzato qualche giocata permettendo a loro di ripartire in contropiede. Siamo contenti perché era importante sfruttare il mezzo passo falso fatto dall'Inter a Torino. Abbiamo raggiunto la consapevolezza di potercela giocare con tutti, lo abbiamo dimostrato e la vittoria in Supercoppa con la Juventus ci ha dato convinzione nei nostri mezzi".

"Siamo felici per il risultato, potevamo chiuderla meglio,abbiamo avuto troppa fretta in alcune occasioni - ha invece dichiarato a 'Premium Sport' - Closing? Sono questioni societarie, noi non pensiamo a quello, pensiamo solo al campo e a giocare".

S.F.