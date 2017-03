Milan-Genoa, Mandorlini: "Mancata la cattiveria. Fatta la gara che avevamo preparato"

18/03/2017 23:36

MILAN GENOA MANDORLINI / Andrea Mandorlini, allenatore del Genoa, ha parlato a 'Sky Sport' dopo il ko subito contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati forse poco cattivi. Abbiamo creato le premesse per segnare, ma ci è mancato qualcosa. Tante volte siamo andati sul fondo, ma non abbiamo trovato lo spunto per chiudere. Derby? E' finito e non c'entra più niente, oggi avevamo un'avversaria ben diversa davanti. A livello mentale siamo ancora un po' frenati, ma si può e si deve migliorare. Siamo più solidi, ma ci manca qualcosa, consideriamo che questa squadra arrivava anche da 5 gol presi contro il Pescara".

O.P.