Juventus, Rugani-Barzagli contro la Samp. Bonucci fuori: ecco perché!

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

18/03/2017 23:14

JUVENTUS SAMPDORIA RUGANI BARZAGLI BONUCCI / Le scelte di Massimiliano Allegri potrebbero essersi definitivamente delineate per la sfida di domani della sua Juventus contro la Sampdoria. Il tecnico dei bianconeri infatti dovrebbe dare fiducia dal primo minuto al tandem difensivo composto da Barzagli e Rugani: escluso dall'undici titolare Bonucci. Alla base della decisione probabilmente un regolare turnover (il giovane toscano infatti non gioca dalla gara contro l'Empoli) ed anche la diffida che pesa sul centrale ex Bari. Considerando che nella prossima giornata i piemontesi incontreranno il Napoli il tutto pare essere riconducibile a delle scelte strategiche.