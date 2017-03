Calciomercato Milan, situazione rinnovi: le ultime su Donnarumma, De Sciglio e Suso

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/03/2017 23:03

CALCIOMERCATO MILAN/ Il nuovo slittamento del closing con SES al 7 aprile, ha ovviamente delle ripercussioni sulle strategie di calciomercato del Milan. Non solo per quanti concerne gli obiettivi per il potenziamento della rosa in vista della prossima estate, ma anche per la delicata questione rinnovi. Per il momento i prolungamenti di contratto di Donnarumma, De Sciglio (entrambi in scadenza nel 2018) e Suso (2019) - come raccolto da 'San Siro' in occasione del match contro il Genoa - restano in standby e non ci saranno aggiornamenti fino al momento in cui non si avrà un quadro ufficiale della trattativa con la cordata cinese. I tifosi rossoneri, intanto, durante il match di questa sera hanno più volte intonato dei cori per Donnarruma, nei desideri delle big inglesi oltre alla Juventus, con i bianconeri comunque spettatori interessati anche delle vicende di De Sciglio e Suso.