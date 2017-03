Torino-Inter, D'Ambrosio non molla: "Terzo posto? Ci crediamo"

18/03/2017 22:29

TORINO INTER/ Fresco di convocazione in Nazionale, Danilo D'Ambrosio ha parlato così al termine di Torino-Inter 2-2: "Potevamo tornare a casa con i tre punti - ha dichiarato a 'Inter Channel' - se negli ultimi mesi abbiamo fatto ottimi risultati è per la voglia di arrivare sempre pre primi sul pallone. Il terzo posto? Ci crediamo per noi e per la società perché siamo ambizioni. Finché la matematica non ci dirà il contrario, ci crederemo. La Nazionale? E' la ciliegina sulla torta di questo periodo, la convocazione è arrivata grazie alle prestazioni dei singoli e della squadra, grazie ai miei compagni e al mister".

S.F.