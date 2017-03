Milan, le ultime di CM.IT sul closing con SES

ESCLUSIVO

dall'inviato Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/03/2017 22:06

MILAN CLOSING SES/ La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il closing del Milan con Sino Europe Sports. Come raccolto questa sera dall'inviato di Calciomercato.it a San Siro in occasione della sfida con il Genoa, la cordata cinese è al momento l'unico interlocutore reale per l'acquisto della società, con Fininvest perciò che potrebbe anche accettare un nuovo rinvio rispetto al 7 aprile (l'ultima data scelta per la chiusura) se SES ne facesse richiesta. Ad oggi la terza caparra di 100 milioni di euro dei cinesi non è stata ancora versata nelle casse di Fininvest.