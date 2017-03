Calciomercato Lazio, parte il derby per Simeone

18/03/2017 21:57

CALCIOMERCATO LAZIO/ Giovanni Simeone potrebbe dare il via ad un vero e proprio derby di calciomercato. L'attaccante argentino del Genoa piace da tempo alla Lazio, ma stando a quanto riferito da 'Sky Sport', sul tavolo del suo procuratore è arrivata anche un'offerta della Roma. Su Simeone, però, non ci sono solo le due romane: nelle scorse settimane, il suo nome è stato accostato anche a Milan e Inter - entrambe in ottimi rapporti con il Genoa - oltre agli spagnoli del Villarreal che hanno chiesto informazioni.

S.F.