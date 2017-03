PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-GENOA, Fernandez è decisivo. Male Gentiletti

Stefano Carnevali

18/03/2017 22:42

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-GENOA PROMOSSI E BOCCIATI / Il Milan controlla una partita priva di emozioni e la vince - senza eccellere - con merito. Buona la prova di Paletta e Zapata. Decisivo è Fernandez. Ancora una volta convincente Deulofeu. Lapadula non esalta, ma entra nell'azione del gol. Genoa sotto tono. Nel Grifone convincono in pochi: Izzo è il migliore. Deludono i talentuosi Ntcham e Hiljemark. Troppa sofferenza per Gentiletti.

MILAN

Donnarumma 6 - Primo tempo piuttosto tranquillo: dopo aver disinnescato Taarabt in avvio, poca roba. Anche nel secondo tempo fa quasi da spettatore.

De Sciglio 6 - Piuttosto convincente: fa il suo, anche se - quanto a spinta - non è paragonabile al coraggio di Abate. Meglio nel secondo tempo.

Zapata 6,5 - Tanta libertà, tante iniziative palla al piede. Stranamente rischia poco. Difensivamente fa molto bene.

Paletta 6,5 - Poca precisione nella gestione della palla, ma la solita efficacia difensiva. Cresce nella ripresa.

Vangioni 6 - Se ne sta tranquillo sulla sua fascia. Non soffre, non spinge.

Kucka 6 - Continua il periodo poco brillante. Non sfigura, ma non è fisicamente convincente. Più positivo nel secondo tempo, anche se manca sempre sul più bello.

Bertolacci SV - Sfortunatissimo: la sua partita dura un minuto. Dal 3’ Locatelli 6,5 - Garantisce ordine e precisione, non molta qualità. Prestazione positiva. Cresce nella ripresa, anche nelle geometrie.

Fernandez 7 - Un buon primo tempo: inserimenti positivi, giocate di qualità. E un gran gol. Bene anche nella ripresa: classe superiore, in una serata povera. Dal 74' Pasalic 6 - Con eleganza e precisione. Ma poco ritmo.

Ocampos 6 - Si vede pochino. Grande occasione in avvio, che Izzo gli stronca: poi passaggi a vuoto. Nel secondo tempo è più attivo, ma, pur avendo regolarmente la meglio su Laxalt, legge malissimo troppe situazioni, sbagliando la giocata finale.

Lapadula 6,5 - Spesso fuori dal gioco: la sua proverbiale ‘fame’ non basta l’assist per Fernandez è, però, assolutamente pregiato. Tante iniziative - confuse - nella ripresa. Al 12' potrebbe comodamente servire Kucka, ma preferisce l'errore individuale. Dall'87' Antonelli SV -.

Deulofeu 6,5 - I soliti ‘strappi’ travolgenti, ma anche qualche errore di troppo: tanti tocchi fuori misura a cui non ha abituato. Impressiona anche per la generosità con cui ripiega. Nel secondo tempo è l'unico ad avere il piglio giusto, ma non è mai concreto nell'atto finale.

All. Montella 6 - Il Milan non brilla ma controlla. Buone risposte soprattutto sugli esterni. Partita dominata fino al 90', ma mai chiusa definitivamente.

GENOA

Lamanna 6 - Qualche brivido, ma si giova della imprecisione delle punte del Milan. Senza particolari responsabilità sul gol di Fernandez. Nellla ripresa ha un po' di lavoro in più: non brilla.

Izzo 6,5 - Il salvataggio sulla linea, ai danni di Ocampos, salva il Genoa. Ma non solo: tatticamente preciso e provvidenziale in più occasioni. Dal 69' Biraschi 6 - Meno autoritario di Izzo, ma non sfigura.

Munoz 6 - Fa il suo. Dalla sua parte Lapadula non riesce a sfondare. Tiene bene anche nella ripreasa.

Gentiletti 5 - Soffre in più occasioni e affonda sulla giocata di Lapadula che porta al gol di Mati. Male nel secondo tempo: palle pericolose perse.

Laxalt 6 - Sorprendentemente prudente, si contenta di limitare Ocampos (o Deulofeu). In avanti molto poco.

Ntcham 5 - Non riesce a mettere a frutto la propria grande fisicità. Patisce il passo rapido degli avversari e non ha le occasioni per proporsi in avanti. Secondo tempo molto poco brillante.

Cataldi 5,5 - Piazzato nel cuore del centrocampo disputa un primo tempo deludente. Non ha mai in mano il gioco, non fa filtro con precisione. Va detto che è abbandonato dai compagni molto deludent.

Hiljemark 5 - Serata negativa. Non riesce a mettere a frutto la libertà di cui spesso gode e non limita gli avversari.

Lazovic 6 - Ben controllato da Vangioni, non ha spazio per far valere la sua gran velocità. Dal 61' Edenilson 5,5 - Incide davvero poco, ma la squadra non lo aiuta.

Simeone 5,5 - Prosegue il momento no: soffre gli spazi stretti e si fa stritolare dall’attenzione dei difensori rossoneri. Qualcosa in più nel secondo tempo, ma non basta.

Taarabt 5,5 - Parte molto bene: sua la miglior occasione del primo tempo del Grifone. Poi cala anche lui. Dal 76' Pinilla 5,5 - Nemmeno lui dà la scossa sperata.

All. Mandorlini 5 - Serata poco felice. La prova è dignitosa, ma non c'è mai la sensazione di poter far propria la partita. Nella ripresa le cose vanno ancora peggio. Qualche iniziativa negli ultimi minuti non può salvare la serata

Arbitro: Russo 6 - Manca un giallo a Lazovic al 16’ e grazia Taarabt al 19’. Nella ripresa il giallo a De Sciglio è esagerato. Tutto sommato, comunque, all'altezza di una gara non complicata.

TABELLINO

MILAN-GENOA 1-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Bertolacci (3’ Locatelli), Fernandez (74' Pasalic); Ocampos, Lapadula (87' Antonelli), Deulofeu. All. Montella. A DISP: Calabria, Storari, Poli, Cutrone, Honda, Gomez.

GENOA (4-3-3): Lamanna; Izzo (69' Biraschi), Munoz, Gentiletti, Laxalt; Ntcham, Cataldi, Hiljemark; Lazovic (61' Edenilson), Simeone, Taarabt (76' Pinilla). All. Mandorlini. A DISP: Pandev, Rubinho, Rigoni, Orban, Morosini, Brivio, Palladino, Cofie, Beghetto

Arbitro: Russo

Marcatori: 33' Mati Fernandez (M)

Ammoniti: 36’ Cataldi, 92' Gentiletti (G); 78' De Sciglio (M)

Espulsi:

Note: