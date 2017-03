Cagliari-Lazio, i convocati di Rastelli: out Barella. Il comunicato UFFICIALE

18/03/2017 21:51

CAGLIARI LAZIO BARELLA / Il Cagliari domani sarà impegnato in casa contro la Lazio ed il tecnico dei sardi dovrà fare a meno di Nicolà Barella: il giocatore sarà out per un trauma distorsivo con interessamento del comparto mediale del ginocchio destro, come informa il sito rossoblu. Di seguito l'elenco dei convocati:

13 Colombo, 26 Crosta, 28 Gabriel, 1 Rafael; 2 Bruno Alves, 3 Isla,12 Miangue, 29 Murru, 19 Pisacane, 35 Salamon; 4 Dessena, 8 Di Gennaro,16 Faragò, 21 Ionita,10 Joao Pedro, 20 Padoin, 77 Tachtsidis; 17 Farias, 32 Han, 25 Sau.

O.P.