Bologna-Chievo, i convocati di Maran: Gobbi e Meggiorini non ce la fanno

18/03/2017 21:23

BOLOGNA CHIEVO CONVOCATI MARAN / Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna. Nell'elenco di seguito non compaiono Meggiorini e Gobbi, rimasti ai box per infortunio:

Bressan, Sorrentino, Confente, Seculin; Spolli, Dainelli, Gamberini, Cesar, Frey, Cacciatore; De Guzman, Rigoni, Radovanovic, Izco, Castro, Birsa, Bastien, Hetemaj, Kiyine, Depaoli; Ngissah, Pellissier, Inglese.

O.P.