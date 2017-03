18/03/2017 21:34

BOURNEMOUTH SWANSEA/ Il Bournemouth ha superato 2-0 lo Swansea nel match valevole per la 29/a giornata di Premier League. 'Cherries' in gol grazie all'autorete Mawson e al solito Afobe che firma il secondo successo consecutivo in campionato.

BOURNEMOUTH-SWANSEA 2-0

31' aut. Mawson, 72' Afobe

S.F.