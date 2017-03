18/03/2017 20:42

MILAN GENOA TAARABT / Adel Taarabt, esterno del Genoa, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match contro la sua ex squadra, il Milan. Ecco le sue parole: "Accoglienza tifosi? Fa piacere perché vuol dire che ho fatto bene qua a Milano. Oggi siamo qui per fare punti contro una grande squadra. Siamo qui per giocare e speriamo di farcela".

O.P.