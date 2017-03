18/03/2017 20:25

MILAN GENOA/ Grazie alla squalifica di Carlos Bacca, Gianluca Lapadula torna titolare in Milan-Genoa, un match che servirà ai rossoneri a dimenticare il ko velenoso contro la Juventus: "Per noi è una grandissima occasione da sfruttare, ma per prima cosa è importante vincere - ha dichiarato Lapadula a 'Milan Tv' - la sconfitta con la Juventus ci ha lasciato l'amaro in bocca e stasera non mancherà la fame".

S.F.