Torino-Inter, Candreva: "Presi gol non da noi. Da capire cosa sia andato storto"

18/03/2017 20:09

TORINO INTER CANDREVA / Antonio Candreva, esterno offensivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pari dei suoi contro il Torino. Per l'ex Lazio la rete decisiva per il 2-2 finale; le sue impressioni: "Presi due gol che non siamo abituati a prendere, difficile capire cosa sia andato storto oggi, ma sicuramente c'è rammarico per la striscie di vittorie interrotta. Ripartiamo subito e capiamo quali siano stati gli errori fatti oggi".

O.P.