18/03/2017 20:01

MILAN GENOA GALLIANI / Ai microfoni di 'Milan TV', il dirigente rossonero Adriano Galliani ha parlato anche della sfida serale contro il Genoa. Le sue dichiarazioni: "Stasera è una gara fondamentale perché in ottica Europa dobbiamo scalare per forza di una posizione in classifica. Squadra giovane? Siamo la prova lampante che si possa fare, abbiamo sette giocatori in rosa che arrivano dal settore giovanile".

O.P.