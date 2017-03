Cagliari-Lazio, Rastelli in conferenza: "Borriello non convocato, Barella in forse"

18/03/2017 18:02

CAGLIARI LAZIO RASTELLI / Una sfida complicata attende il Cagliari alla 29a giornata. Al Sant'Elia arriva la Lazio ed i sardi dovranno fare a meno del bomber Marco Borriello. Ad annunciarlo è il tecnico Massimo Rastelli che alla vigilia, in conferenza stampa, racconta: "Borriello non è convocato, Barella ha avuto un piccolo problema ed è in forse. Sappiamo di affrontare un'ottima squadra, che lotta su ogni pallone e con grandi individualità. Noi siamo motivati, i ragazzi hanno lavorato bene in settimana e domani vogliamo ottenere il massimo. Le parole di Inzaghi? Lo ringrazio e ricambio i complimenti, sta dimostrando le sue qualità in una piazza importante. Sau? Dispiace che non stia segnando: gioca con uno spirito incredibile, in allenamento e in partita".



L.P.