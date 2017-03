Premier League: cuore Chelsea, il Leicester non si ferma più!

18/03/2017 17:55

PREMIER LEAGUE RISULTATI / Il Chelsea non si ferma più. Contro lo Stoke City è arrivata la 22esima vittoria in campionato ed i 'Blues' volano a +13 dalla coppia Tottenham-City che scenderanno in campo domani. A decidere la gara le reti di Willian e Cahill (a tre minuti dalla fine), intervallate dal momentaneo pareggio di Walters. Cade l'Arsenal sotto i colpi del WBA, mentre il Leicester continua a vincere: terza vittoria di fila in campionato dall'addio di Ranieri. In coda importante successo del Crystal Palace sul Watford, mentre l'Everton surclassa l'Hull City con un netto 4-0 (doppietta per Lukaku che sale così a quota 21 gol). Chiude il pari a reti bianche tra Sunderland e Burnley.

West Bromwich Albion-Arsenal 3-1

Crystal Palace-Watford 1-0

Everton-Hull City 4-0

Stoke City-Chelsea 1-2

Sunderland-Burnley 0-0

West Ham United-Leicester City 2-3

CLASSIFICA: Chelsea 69, Tottenham 56*, Manchester City 56*, Liverpool 55, Arsenal 50*, Everton 50**, Manchester United 49***, West Bromwich Albion 43**, Stoke City 36**, Southampton 33***, West Ham 33**, Burnley 32**, Watford 31, Bournemouth 30, Leicester 30, Crystal Palace 28, Swansea 27, Hull City 24**, Middlesbrough 22*, Sunderland 20.

*Una partita in meno

**Una partita in più

***Due partite in meno

D.G.