Calciomercato Inter, Ausilio: "Pioli piace a tutti. Ecco chi ho visto a Montecarlo"

18/03/2017 17:48

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO / Testa al presente per costruire un gran futuro. Sono giorni roventi per l'Inter, alle prese con la grande rincorsa all'Europa mentre si pianificano le mosse estive: dalla ricerca dei tasselli giusti per rinforzare la rosa alla questione allenatore. Ed a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida sul campo del Torino, ai microfoni di 'Premium Sport' il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio fa il punto della situazione: "A Montecarlo a vedere il Monaco? Sono andato a vedere una bella partita e tanti bravi calciatori. Il futuro di Pioli? Pioli non piace solo ai tifosi, piace a tutti: alla società e ai calciatori. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma abbiamo sicuramente gettato le basi per un futuro, speriamo, anche vincente. Alla ricerca di un esterno basso sinistro? Stiamo guardandoci attorno, ma è difficile alzare il livello di una squadra già molto competitiva. La mancata convocazione di Icardi in Argentina? Mauro fa parlare il campo, presto il selezionatore Bauza si accorgerà di lui, intanto ce lo godiamo noi".



L.P.