DIRETTA Serie A, Cagliari-Lazio: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/03/2017 14:00

CAGLIARI LAZIO DIRETTA - La lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi, reduce da quattro vittorie consecutive, vola in Sardegna per affrontare il Cagliari di Rastelli per la ventinovesima giornata del campionato di serie A. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Sant'Elia'.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, B. Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Padoin, Ionita; João Pedro, Sau. All. Rastelli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA: Juventus 70, Napoli 63*, Roma 62, Lazio 56, Inter 55*, Milan 53*, Atalanta 52, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 40*, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Genoa 29*, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*una partita in più