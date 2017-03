Arsenal, Wenger: "Presto conoscerete il mio futuro"

18/03/2017 17:19

ARSENAL WENGER FUTURO / Mentre i tifosi 'battagliano' a colpi di striscioni sul suo futuro, Arsene Wenger preferisce restare ancora coperto: "So quello che farò in futuro. Presto lo saprete anche voi, molto presto", ha ammesso il tecnico dell'Arsenal al termine della gara persa col WBA. "Prendiamoci le nostre responsabilità. C'è sempre grande delusone quando si perdono gare del genere. Ora è importante prepararsi bene per le prossime partite. E' una situazione preoccupante perché non siamo abituati a perdere quattro gare nelle ultime cinque partite, dobbiamo reagire. Abbiamo bisogno di riorganizzarci e concentrarsi sui prossimi importanti impegni", ha spiegato il francese ai microfoni di 'Sky Sports UK'.

D.G.