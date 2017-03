DIRETTA Serie A, Sampdoria-Juventus: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/03/2017 14:00

SAMP JUVENTUS DIRETTA - Per la ventinovesima giornata del campionato di serie A, la Juventus capolista è ospite della Sampdoria. I bianconeri di Allegri, reduci dal passaggio di turno in Champions League, vogliono continuare la corsa verso lo scudetto. I blucerchiati, che arrivano all'appuntamento dopo la vittoria nel derby della Lanterna, veleggiano in classifica a quota 41 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty: Fernandes; Muriel, Quagliarella. All. Giampaolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Barzagli, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus 70, Napoli 63*, Roma 62, Lazio 56, Inter 55*, Milan 53*, Atalanta 52, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 40*, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Bologna 31, Cagliari 31, Genoa 29*, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

*una partita in più