Torino-Inter, Ansaldi: "È come una finale"

18/03/2017 17:20

TORINO INTER ANSALDI / Si gioca tanto l'Inter che sfida il Torino a domicilio per continuare a sperare nella Champions League. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match, il laterale nerazzurro Cristian Ansaldi interviene ai microfoni di 'Mediaset Premium': "Conosciamo l’importanza di questa partita, è come una finale. Oggi noi speriamo di vincere. Continuiamo a lavorare duro durante la settimana per preparare al meglio questa partita così come abbiamo preparato le ultime due gare. Cosa ci ha detto il mister? Ci ha parlato del Torino, è una squadra forte in casa e che lotta sempre fino in fondo. Dovremo essere più bravi di loro e vincere".

L.P.