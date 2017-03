VIDEO CM.IT - Juventus, ESCLUSIVO Momblano sul caso Agnelli: "Paradossale"

ESCLUSIVO

dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

18/03/2017 16:34

JUVENTUS AGNELLI / C'è inevitabilmente il caso Agnelli al centro delle ultime news Juventus. Il presidente della Juventus, intervenuto oggi in una conferenza stampa speciale, ha annunciato: "Nella giornata odierna mi è stato notificato un deferimento da parte della Procura federale. Questa società non ha nulla da nascondere, per questo sono qui davanti a voi. Tutto ciò è inaccettabile e legata ad una lettura parziale e preconcetta nei confronti della Juventus. Mi difenderò e difenderò i nostri collaborati ed il buon nome della Juventus che già in passato è stata attaccata dalla Giustizia Sportiva". Al termine della conferenza, l'inviato di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Luca Momblano, giornalista di Top Calcio 24, per fare il punto sulla vicenda: "Questa gestione durerà tanto e la Procura Federale si fa beffe di quello che ha fatto la Procura della Repubblica archiviando la posizione della Juventus. Agnelli ha parlato di fango, riflettiamoci".

