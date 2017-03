FOTOGALLERY - Arsenal, futuro Wenger: 'battaglia' di striscioni aerei tra i tifosi!

18/03/2017 15:45

ARSENAL FOTOGALLERY STRISCIONI WENGER / Wenger sì, Wenger no. I tifosi si dividono per quanto riguarda il futuro del tecnic transalpino. A giugno il suo contratto con l'Arsenal scadrà e, dopo oltre un ventennio, c'è chi pensa sia ormai giunto il momento di cambiare. Molti sostenitori dei 'Gunners', infatti, hanno esposto striscioni favorevoli all'addio di Wenger nel corso dell'odierna sfida contro il WBA. Uno di loro, però, è voluto andare oltre facendo volare sopra il terreno del 'Hawthorns' un aereo con in coda il seguente messaggio: "No contract! #WengerOut". Un'idea che non sembra essere stata esclusiva vista che poco dopo l'impianto è stato sorvolato da un altro aereo, stavolta però lo striscione era a favore del manager transalpino: "In Arsene we trust". Una 'battaglia' che entro qualche mese conoscerà il vincitore.

D.G.