Juventus, Agnelli: "Accuse inaccettabili dalla Procura Federale. Non lasciamo il posto"

18/03/2017 15:29

JUVENTUS CONFERENZA STAMPA AGNELLI / Dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha preso la parola davanti ai giornalisti per chiarire una questione. Queste le sue dichiarazioni:

"Nella giornata odierna mi è stato notificato un deferimento da parte della Procura federale. Questa società non ha nulla da nascondere, per questo sono qui davanti a voi. Nei mesi scorsi i dipendenti della Juventus hanno collaborato con la Procura di Torino in veste di testimoni nel quadro di un'indagine legata ad alcuni personaggi legati alla criminalità organizzata. Erano testimoni e sono rimasti testimoni fino alla chiusura delle indagini penali. Oggi la Procura Federale ci invia un deferimento nel quale accusa la nostra società di ricoprire un ruolo di collaborazione con questi personaggi legati alla criminalità organizzata.

Tutto ciò è inaccettabile e legata ad una lettura parziale e preconcetta nei confronti della Juventus. Mi difenderò e difenderò i nostri collaborati ed il buon nome della Juventus che già in passato è stata attaccata dalla Giustizia Sportiva. Per evidenti motivi non rispondo nel merito del deferimento perché penso sia doveroso farlo davanti alla Giustizia Sportiva. Come ho scritto alcuni giorni fa, non ho mai incontrato un boss mafioso. Ho sempre incontrato ad intervalli scadenzati i tifosi e fans club perché penso che sia dovere di un presidente. La Juventus, così come ogni altra società calcistica, collabora con lo Stato e non può sostituirsi alle Forze dell'Ordine. So che alcuni di voi (rivolgendosi ai giornalisti, ndr) si sono esercitati nelle ipotesi di un possibile cambiamento del management della Juventus, ma -mi dispiace deludervi - questo gruppo dirigente ha intenzione di far parte del gruppo Juventus ancora per molto tempo".

D.G.