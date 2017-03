Calciomercato Juventus, dalla Spagna: siglato l'accordo con N'Zonzi!

18/03/2017 15:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI SIVIGLIA / Le strategie del prossimo calciomercato Juventus sono piuttosto chiare. Uno dei primi obiettivi dell'ad Beppe Marotta sarà un centrocampista muscolare per la mediana. Un calciatore che possa coniugare la forza fisica con la tecnica, una sorta di 'nuovo Pogba' che possa permettere al reparto bianconero di crescere sul piano della quantità. Una delle piste più calde porta in Francia: Corentin Tolisso del Lione continua ad essere una pista concreta, anche se Aulas spara alto per lui. Ma il francese classe 1994 non è l'unico.

Calciomercato Juventus, accordo preliminare firmato con N'Zonzi

Un altro profilo che la 'Vecchia Signora' non ha mai smesso di monitorare è quello di Steven N'Zonzi. A lungo corteggiato nelle scorse sessioni di calciomercato, il granitico mediano a gennaio ha deciso di rinnovare il proprio contratto col Siviglia fino al 2020, portando la clausola rescissoria a 40 milioni di euro. Nonostate ciò la Juventus non ha mai mollato la presa su di lui, anzi avrebbe addirittura accelerato nelle scorse settimane per bruciare l'agguerrita concorenza del Chelsea di Conte: come rivela 'As', infatti, i bianconeri avrebbe raggiunto un'intesa col ragazzo, tanto da fargli firmare un accordo preliminare per la prossima stagione. Il Siviglia e soprattutto Sampaoli lo considerano un elemento centrale del progetto, ma la filosofia del club è chiara: nessuno è incedibile di fronte alla giusta offerta.

D.G.