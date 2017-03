Juventus, condizioni precarie per Marchisio: il centrocampista perde la Nazionale

18/03/2017 14:48

JUVENTUS MARCHISIO NAZIONALE / Per Claudio Marchisio non è certo la migliore annata. Il centrocampista, out ad inizio stagione per la rottura del legamento crociato, è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri a novembre. La sua condizione, però, attualmente non è ancora ottimale. E' stato lo stesso tecnico della Juventus a sottolineare come Marchisio non sia ancora al 100%. Le presenze attualmente in serie A sono solo 11 e viene da due panchine consecutive.

Il calciatore classe 1986 non è stato nemmeno convocato in Nazionale da Ventura per le prossime partite valide per la qualificazione ai Mondiali.

Marchisio potrà così lavorare più intensamente per due settimane, senza partite ufficiali, e cercherà così di ritrovare un posto fisso nell'undici di Massimiliano Allegri. Le porte della Nazionale saranno chiaramente aperte e in futuro Ventura non potrà che puntare sul 'Principino' ristabilito pienamento.



M.S.